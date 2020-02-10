Maçtan dakikalar

3. dakikada Onur Ayık’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Ergin Keleş, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

16. dakikada Ergin’le duvar pası yapan Muhammet’in, 18 yayı üzerinden kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.

39. dakikada Burhan’ın pasıyla ceza sahasına giren Tolga’nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Selmani kontrol etti.

43. dakikada Ercan’ın savunma arkasına attığı pasla ceza sahası içinde topla buluşan Ali’nin sert şutunda Gökhan’dan seken topu altıpas içinde Vrsajevic uzaklaştırdı.

50. dakikada Burhan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Onur kendine şut açısı aradı. Boş pozisyondaki Cikalleshi’ye pasını verdi. Cikalleshi’nin şutu üstten auta gitti.

59. dakikada Taşkın’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Samed’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

61. dakikada Burhan’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topu önünde bulan Onur’un şutu üstten auta gitti.

67. dakikada ön alanda yapılan baskı sonucu topu kapan Burhan, Cikalleshi’ye pasını verdi. Cikalleshi, ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

78. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Ali’nin kafayla indirdiği topu önünde bulan Özkan, yerden düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-1

83. dakikada Ergin’in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Burhan’ın sert şutunu kaleci uzaklaştırdı.

88. dakikada Erhan’ın pasıyla 18 yayı üzerinde topla buluşan Aykut müsait durumdaki Hadzic’e pasını verdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Hadzic’in şutu yandan auta gitti.

89. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada arka direkte boş kalan Mehmet Boztepe düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek skora eşitlik getirdi. 2-2

Stat: Akhisar Belediye

Hakemler: Mert Güzenge , Oğuz Kağan Çalışır , Ali Tuna

Akhisarspor: Gökhan , Tolga , Cocalic , Alperen , Vrsajevic , Burhan , Muhammet (Aykut dk. 85 ),Rotman , Onur (Erhan dk. 79 ),Ergin , Cikalleshi (Hadzic dk. 79 )

Yedekler: Milan, Halil, Musa, Doğukan, Kadir, Ali Kaan, Çekdar

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Ekol Göz Menemenspor: Selmani , Rıdvan , Trtovac , Domgjonas , Ercan , Taşkın (Hüseyin dk. 83 ?),Muhammed (Özkan dk. 46 ),Mustafa , Tayfun , Samed Ali (Mehmet Boztepe dk. 75 ),Ali

Yedekler: Amir, Murat, Ali, Sikiru

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Goller: Ergin Keleş (dk. 3),Cikalleshi (dk. 67) (Akhisarspor),Özkan (dk. 78),Mehmet Boztepe (dk. 89) (E.G. Menemensspor)

Kırmızı kart: Alperen (dk. 90+2) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Muhammet, Cocolic (Akhisarspor),Muhammed, Domgjonas, Mehmet Boztepe, Dilaver Mutlu (Teknik Direktör) (Menemenspor)

(BH-S)