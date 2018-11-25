Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde yapılan idmanda takım arkadaşı Josue ile kavga eden Yevhen Seleznyov, teknik direktör Cihat Arslan tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Arslan, "Selezynov kendini kadro dışı bırakmak için elinden geleni yaptı. Dün idmanda, başkan da oradayken yapmış olduğu bir hareket nedeniyle bize başka bir şans bırakmadı. Biz onu kadroda tutmak için çok uğraştık." dedi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ