Süper Lig'deki 7'nci sezonunda küme düşmeme mücadelesi veren Akhisarspor, kendisi gibi düşme korkusunu çok yakından hisseden eski teknik patronu Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Erzurumspor'u yenerek rakibini ateşe atıp avantaj yakalamaya çalışacak. Akhisar'ı 7 yıl önce tarihinde ilk kez halen bulunduğu Süper Lig'e çıkaran teknik direktör olan Hamza Hamzaoğlu, takımıyla 2 yıl da Süper Lig'de çalıştı. Hamzaoğlu, yeşil-siyahlıları 2012-13 sezonunda son hafta kümede tutarak 2013-14'te ise 44 puanla 10'uncu yapmayı başardı.



Akigo'nun ardından 2015 yılında Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu'nun adı bu sezon henüz birkaç hafta önce de yeşil-siyahlılarla anıldı. Yönetimle anlaşamayan Hamzaoğlu, ardından Akhisar gibi zor durumdaki Erzurumspor'un teklifini kabul etti.

Akhisar, son maçta Göztepe'yi yenerek bitime 7 hafta kala 24 puana ulaşırken, Erzurum'u da son sıraya itti. Düşme hattındaki iki takımdan Akigo, 17'nci sırada yer alırken, Hamzaoğlu'nun ekibi ise 22 puanla 18. basamakta bulunuyor. Pazartesi günü Erzurum'da oynanacak maçı kaybeden taraf, ligde kalma umutlarını azaltacak. Akhisarspor'da Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımla başarıdan başarıya koşup halen kadroda yer alan Bilal Kısa ile Güray Vural, zorlu maçta eski hocalarına rakip olacak. Eski Akigolu Tolga Ünlü de Erzurum'da oynuyor.