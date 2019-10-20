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HaberlerGündemAkılalmaz dehşet! Torununun yanında gelinini hastanelik etti! - Haberler

Akılalmaz dehşet! Torununun yanında gelinini hastanelik etti!

DHA

Kadına şiddetin son adresi Kocaeli oldu. Gebze ilçesinde 26 yaşındaki Fatma Selen Ö., kıyafetine karışan ve kendisine psikolojik baskı uyguladığı iddia edilen kayınpederi M.Ö. (60) tarafından, 4 yaşındaki torunu önünde feci biçimde darp edildi. Genç kadın hastaneye kaldırıldı

kadına şiddet

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir bankada çalışan Fatma Selen Ö. (26),giyim kuşamına karıştığı ve kendisine psikolojik baskı uyguladığı için sık sık tartıştığını iddia ettiği kayınpederi M.Ö. (60) tarafından feci biçimde darp edildi. Kayınpeder M.Ö.'nün genç kadını 4 yaşındaki çocuğunun önünde dövdüğü öğrenildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre yaşadığı şiddetin ardından yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Fatma Selen Ö., tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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