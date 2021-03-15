Kısıtlamada köprüden atladılar! 0:00 / 0:00

DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dün Galata Köprüsü'nde maskesiz şekilde gezen Suriyeli bir grup genç, denize atladı.

DHA'nın haberine göre, köprünün korkuluklarından kendini suya bırakan gençleri gören çevredekiler ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri gençleri uzaklaştırdı. Yaşananları gören bir kişi, "Ben bir vatandaş olarak uyardım ama polis de geldi. Uzaklaştırmaya çalıştı. Çıkardı birini denizden, diğeri arkadan çıktı, sonra da gittiler" dedi.