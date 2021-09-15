Akılalmaz olay! Cansız mankeni çaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Akılalmaz olay! Cansız mankeni çaldı - Haberler
ABONE OL

Kırmızı elbiseli cansız manken hırsızlığı kamerada

Şanlıurfa'da sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı. Mağaza önündeki, kırmızı elbiseli cansız mankeni çalan Ömer Faruk C., yakalanıp gözaltına alındı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

Akılalmaz olay! Cansız mankeni çaldı - Haberler
Akılalmaz olay! Cansız mankeni çaldı
0:00 / 0:00
DHA

Olay, sabah saatlerinde bir mağazada meydana geldi. Giyim mağazasının önünde teşhir için bırakılan cansız mankenin yerinde olmadığını fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen polis, çalışmasının ardından iş yerinin kamera kayıtlarını da inceledi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin cansız mankeni çalma anı saniye saniye görüntülendi.

Şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyen polis, Ömer Faruk C.'yi evinde yakaladı. Ömer Faruk C. gözaltına alındı, evde bulunan cansız manken ise mağazaya teslim edildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Sadece oradan geçiyordu! O da vuruldu - Haberler
GÜNDEM Sadece oradan geçiyordu! O da vuruldu
SEL ALARMI! Son dakika: Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağmur uyarısı! - Meteoroloji
GÜNDEM Ankara Valiliği'nden çok önemli uyarı!
Son dakika haberi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni PCR kararı
GÜNDEM Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni PCR kararı
Cinayet taciz yüzünden işlenmiş ama yanlış kişiyi vurmuşlar
GÜNDEM Cinayetin sırrını mesajlar çözdü
Son dakika: 2 yıllık çalışmanın ardından silah çetesine operasyon - Haberler
GÜNDEM 2 yıllık çalışmanın ardından silah çetesine operasyon
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi
GÜNDEM Destici: Kaçak güreşmemeye davet ediyoruz
Son dakika: Muharrem İnce'den çoklu aday önerisi
GÜNDEM İnce'den çoklu aday önerisi
Balerine çocuğunu bindirmedi diye silah çekti! - Haberler
GÜNDEM Balerine çocuğunu bindirmedi diye silah çekti!
Bakan Soylu: Sınırlarda engellediğimiz kaçak göçmen sayısı 2 milyon 327 bin
GÜNDEM Bakan Soylu'dan göçmen açıklaması
SON DAKİKA: Kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı! - Haberler
GÜNDEM Kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.