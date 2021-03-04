Akılalmaz olay! Sıfır araç hasarlı çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaAkılalmaz olay! Sıfır araç hasarlı çıktı - Haberler
ABONE OL

Bursa'da akılalmaz olay! Babasının hediye ettiği sıfır otomobil hasarlı çıktı

Bursa'da akılalmaz bir olay yaşandı. Kentte yaşayan Onur Aydemir (20),babasının hediye olarak aldığı 460 bin TL değerindeki sıfır model otomobile yaptırdığı ekspertiz incelemesinde, bagaj kapağının değişmiş ve boyalı olduğunu öğrendi. Yaşadığı mağduriyetle ilgili adli süreç başlatan Aydemir, “Bu işin arkasını kesinlikle bırakmayacağım, sonuna kadar peşinden gideceğim” dedi

Akılalmaz olay! Sıfır araç hasarlı çıktı - Haberler
Akılalmaz olay! Sıfır araç hasarlı çıktı
0:00 / 0:00
DHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Onur Aydemir’e babası Nurettin Aydemir, geçen yıl aralık ayında hediye olarak sıfır model otomobil aldı.

DHA'nın haberine göre, 460 bin TL nakit ödeyerek alınan otomobili Aydemir, 5 Ocak tarihinde teslim aldı. Aydemir, o günlerde katıldığı bir çekilişte ücretsiz ekspertiz incelemesi hakkı kazandı. Bunun üzerine babasının hediye ettiği otomobili ekspertize götüren Aydemir, büyük bir şok yaşadı.

Ekspertiz raporunda otomobilin bagaj kapağının değişmiş ve bazı bölgelerinin boyalı olduğu ortaya çıktı. Aydemir, raporları alarak otomobili aldığı firmaya gitti ancak yetkililer sorunun fabrikadan kaynaklandığını söyledi. Konuyu önce arabuluculukla çözmek isteyen Aydemir’e şirket yetkilileri ücretsiz bakım hediye etmek istediğini söyledi. Arabulucukta herhangi bir sonuç alamayan Aydemir, avukatıyla birlikte savcılığa giderek, suç duyurusunda bulundu.

'FABRİKAYI SUÇLADILAR'

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Aydemir, “Babam hediye olarak sıfır bir araç almak istedi. Biz de buna istinaden Bursa'da bir araç bayisine gittik. 22 Aralık'ta bayide beğendiğimiz aracı 460 bin TL nakit ödeyerek aldık. Aracı ise 5 Ocak tarihinde bayiden teslim aldım. 15 Ocak tarihinde ise çekilişten bana çıkan ekspertiz hakkı ile aracımı İnegöl'deki bir ekspertize götürdüm. Ekspertiz raporunda sıfır aldığım aracın bagaj kapağında sökme ve boyalı olduğu ortaya çıktı. Bunu duyunca şok oldum. 18 Ocak'ta bayiye gittiğim zaman beni boya ustası ve müdürle görüştürdüler. Boya ustası kontrol ettiğinde bagaj kapağının boyalı olduğunu kendisi de gördü. Sökme, takma olduğunu kabul etti ama bayi müdürü, sorduğum her soruya hatanın fabrikadan kaynaklandığını söyleyerek Almanya'daki firmayı suçladı” dedi.

‘ÇOK KOMİK BİR TEKLİFTE BULUNDULAR’

Fabrikada böyle bir hatanın olmayacağına inandığını söyleyen Aydemir, “Almanya'da bir tanıdığımla iletişime geçtim ve aracın şase numarası ile sorgulamasını yaptırdım. Sorgulamada araç kapağında sıkıntı olduğu hem Türkçe hem de Almanca olarak yazıyordu. Ben konuyu avukatıma danıştım. Daha sonra arabuluculuk sırasında bize çok komik bir teklifte bulundular. İki bakım hediye ve ücretsiz onarım teklifi bize komik geldi. Bu işin arkasını kesinlikle bırakmayacağım ve sonuna kadar peşinden gideceğim. Sıfır araç alacaklara tavsiye niteliğinde şunları söylemek istiyorum son dönemlerde bu tarz olaylar çok fazla arttı. Kesinlikle ekspertiz yaptırmadan araç almayın. Araç bayi çıkışlı bile olsa kesinlikle ekspertiz yaptırın. Mağdur oldum sizler de mağdur olmayın" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti
DİKKAT! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere çağrı - Haberler
GÜNDEMMilli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere çağrı
Ağrı’da ‘Kar ve Buz Festivali’ başladı - Haberler
GÜNDEMAğrı’da ‘Kar ve Buz Festivali’ başladı
Son dakika: Türkiye'de ilk! Hepsi kapalı olacak - Haberler
GÜNDEMTürkiye'de ilk! Hepsi kapalı olacak
Elif'e çarpan sürücü, eşinin rahatsız olduğunu öğrenince hız yaptığını öne sürdü
GÜNDEMElif Bereket davasında şaşırtan savunma!
Son dakika! Toplu ulaşımda yeni karar! Açıklamalar art arda geldi - Haberler
GÜNDEMToplu ulaşımda yeni karar!
İstanbul toplu taşıma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağı son dakika
GÜNDEMİstanbul toplu taşıma yasağı kalktı mı?
AÖL sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB'den flaş açıklama geldi
GÜNDEMAÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Balıkesir Valisi Şıldak: Seferberlik başlattık - HABERLER
GÜNDEMBalıkesir Valisi: Seferberlik başlattık
Afyonkarahisar'da darp edilen çiğ köfteci konuştu: Adalet yerini buldu
GÜNDEMO çiğ köfteci konuştu!