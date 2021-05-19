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HaberlerGündem3. SayfaSAKSI FACİASI... Son dakika: Çocuğuyla yürüyordu! Bir anda başına saksı düştü! - VİDEO HABER
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Çocuğuyla yürüyordu! Akılalmaz olay!

İstanbul Kağıthane’de, 9 yaşındaki çocuğu ve eşiyle birlikte kaldırımda yürüyen kadının başına bir binanın penceresinden saksı düştü. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, kızı ise gözyaşlarına boğuldu

SAKSI FACİASI... Son dakika: Çocuğuyla yürüyordu! Bir anda başına saksı düştü! - VİDEO HABER
Çocuğuyla yürüyordu! Akılalmaz olay!
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İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz hafta salı günü saat 12.30 sıralarında, Kağıthane Çeliktepe’de insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 42 yaşındaki Şerife Korkmaz alışveriş yapmak için 9 yaşındaki kızı Ebrar Betül Korkmaz ve eşi ile birlikte dışarıya çıktı.

BOYNUNDAN YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre anne ve kızı cadde üzerindeki kaldırımda yürüdüğü esnada 6 katlı binadan üstüne saksı düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın boynundan yaralanırken, kızı ise gözyaşlarına boğuldu.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Ölümden dönen kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparak bir iş yerine soktu. Ardından da vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anneyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Öte yandan olay nedeniyle korkan küçük kız ise amcası tarafından teselli edilerek olay yerinden götürüldü. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak delil niteliğinde olan saksıyı ise polis otosuna koydu.

"BAŞINA VE OMUZUNA ÇARPIYOR"

Olayla ilgili konuşan kızın amcası, “Kardeşim, hanımı ve çocuğu yolda yürürken aniden yukarıdan saksı düşüyor. Önce başına ardından da omzuna vuruyor” dedi. Kadının kızı Ebrar Betül Korkmaz ise, “Annem gittiği gibi kafasına düştü. Bir şey olmadı ama çok korktum” ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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