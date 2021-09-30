Okul bahçesinde korkunç olay! 0:00 / 0:00

AA

Siirt'in Merkez Barış Mahallesi'ndeki Said Nursi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mustafa Pesen (13), okul bahçesinde top oynadığı sırada dengesini kaybederek düştü. Bu sırada okulun bahçe nöbetçisi olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ekrem Özdemir, fenalaşan öğrencinin yanına giderek müdahale etti.

Özdemir, öğrencinin boğazına kaçan dilini eliyle çıkararak nefes almasını sağladı. Hayata döndürülen Pesen, okul bahçesine giren bir kamyonete bindirilerek kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

ÖĞRETMENİN MÜDAHALESİ KAMERAYA YANSIDI

AA'da yer alan habere göre İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'in talimatıyla bir okulda açılan ilk yardım eğitimine katılan Özdemir'in öğrenciye müdahalesi, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Özdemir, öğrencinin düştüğünü görür görmez yanına gittiğini ve müdahaleye başladığını söyledi.

Aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde öğrenciye müdahale ettiğini, Okul Müdürü Işık ve diğer öğretmenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdiğini dile getiren Özdemir, o anları şöyle anlattı:

"PARMAKLARIM YARALANDI AMA KURTULDU"

"Öğrencimizin, çırpınışlarını görünce nefes almakta zorluk çektiğini görünce dilinin boğazına kaçtığını anladım. Çünkü bize kursta o anlamda eğitim verilmişti. Çok zor şartlardı. O an tedirginlik ve korku vardı. Ağzını açmaya çalıştığımda inanılmaz bir kasılma olmuştu. Doktor beyin söylediği, parmağını koparabilirdi. Ama ne olursa olsun bir öğrencimizin canıydı. Parmaklarım yaralandı fakat her şeyi göze aldım ve ağzını açıp dilini çıkarmayı başardım."