Akılalmaz saldırıda şüpheli yakalandı

İstanbul'da, işinden evine giden Aykut Güner'e (38) saldırıp, darbeden şüpheli yakalandı.

Silivri ilçesi otogar girişinde 8 Kasım Salı günü meydana gelen olayda, evine gitmek için yürüyen Aykut Güner, iddiaya göre, tanımadığı bir kişi tarafından saldırıyı uğradı. Güner, şüpheli tarafından dakikalarca darbedildi.