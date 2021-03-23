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İETT otobüsünü çalıp Taksim'e gitmişti! "Taksi bulamadım!"

İstanbul Maltepe’de, park halindeki İETT otobüsünü çalarak Taksim’e gittiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında “nitelikli hırsızlık” suçundan 15 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık, “Karşıya geçmem gerekiyordu, taksi bulamadım. Aklıma ilk gelen şeyi yaptım” dedi. Mahkeme, tutuklu sanığın tahliyesine karar verirken, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi

AKILALMAZ SAVUNMA! Son dakika: İETT otobüsünü çalıp Taksim'e gitmişti
İETT otobüsünü çalıp Taksim'e gitmişti! Akılalmaz savunma!
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İHA

İstanbul Maltepe'de, 8 Şubat 2021 tarihinde park halindeki İETT otobüsünü çalarak Taksim'e giden Ali Volkan Çamur, “nitelikli hırsızlık” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Volkan Çamur cezaevinden getirilirken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"AKLIMA GELEN İLK ŞEYİ YAPTIM"

İHA'da yer alan habere göre duruşmada savunma yapan sanık Ali Volkan Çamur, "Bostancı sahilde olduğum sırada bir telefon geldi. O telefon üzerine karşıya geçmem gerekiyordu. Taksi bulamadım. Aklıma ilk gelen şeyi yaptım. Ben de otobüs şoförüydüm. Babamın da farklı bir şirkette başka hatta çalışan otobüsü vardır. Bu nedenle otobüsleri çektikleri yerleri ve anahtarların içerisinde bırakıldığını biliyordum.

"NİYETİM ARACI GERİ GETİRMEKTİ"

Hava valfini kullanarak otobüse girdim, anahtarı alıp çalıştırdım. Karşıya geçtim. Niyetim işimi gördükten sonra aracı geri getirmekti ancak olmadı. Karşıda aracı bıraktım, kapılarını kilitleyip indim. Araca herhangi bir zarar vermedim. Servis yapamamaktan dolayı bir zararları varsa ve benzin parasını karşılamaya hazırım" dedi.

"BEN ZARAR GÖRMEDİM AMA ŞİRKET ZARAR GÖRDÜ"

Müşteki otobüs şoförü Cuma Ali Kaya, “Ben aracı vardiyam bitiminde akşam saat 21.30 sıralarında park yerine park ettim. Anahtarı da benden sonra aracı kullanacak olan şoför arkadaş ile anlaştığımız yere koydum, araçtan indim. Sabah vardiyaya gelen arkadaş arabanın olmadığını söyledi. Şahsi olarak benim bir şikayetim yoktur, şirket zarar görmüştür” diye konuştu.

"ARACIN TAKSİM'E BIRAKILDIĞINI GÖRDÜK"

Diğer müşteki Özay İlaslan, “Ben merkezdeki sorumluyum. Sabah vardiyasına gelen şoför arkadaş aracı göremeyince bana haber verdi. GPRS kayıtlarından baktım. Aracın 04.30 sıralarında alındığını, 05.00 sıralarında Taksim’e bırakıldığını gördüm. Polise haber verdik” diyerek şirket adına şikayetçi olduğunu söyledi.

"ETKİN PİŞMANLIK SÖZ KONUSU"

Sanık avukatı söz alarak, “Müvekkilim uzun süredir tutukludur. Tüm deliller toplanmıştır. Bu nedenle öncelikle tahliyesini talep ederiz. Müvekkilimin de belirttiği gibi karşı tarafın zararını karşılayacağız. Müvekkilim aracı kendisi bırakmıştır, etkin pişmanlık söz konusudur” dedi.

"SUÇ, 'KULLANMA HIRSIZI' MAHİYETİNDE"

Duruşmada görüş bildiren Cumhuriyet Savcısı, olayın oluş şekli ve aracın kullanımından sonra uygun bir yere park edilmesinin sanığın savunması ile uyumlu olduğunu, eylemin bu haliyle TCK 146. Maddede düzenlenen ‘kullanma hırsızı’ mahiyetinde kaldığını, bu suçun da uzlaştırmaya tabi suçlardan olduğunu belirterek, dosyanın uzlaştırmacıya gönderilmesini ve sanığın tahliyesine karar verilmesini istedi. Tahliyesine karar verildi, dosya uzlaşmaya gönderildi.

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