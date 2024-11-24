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        Akıma kapılan işçiden acı haber

        Bursa'da acı bir olay yaşandı. Kentin İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılan İhsan Ulu adlı işçi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 12:00 Güncelleme: 24.11.2024 - 12:00
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        Akıma kapılan işçiden acı haber
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Hilmiye Mahallesi'nde arızayı gidermek direğe çıkan Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) işçisi İhsan Ulu (26) elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İhsan Ulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Fotoğraf: İHA

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