Akıma kapılan işçiden acı haber
Bursa'da acı bir olay yaşandı. Kentin İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılan İhsan Ulu adlı işçi hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Hilmiye Mahallesi'nde arızayı gidermek direğe çıkan Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) işçisi İhsan Ulu (26) elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İhsan Ulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Fotoğraf: İHA