Akıma kapılıp direkte asılı kaldı!
Şanlıurfa'da 17 yaşındaki Emir Hüseyin Ay, yüksek gerilim hattı direğine elektrik arızasını gidermek için çıktı ardından akıma kapılıp direkte asılı kaldı. Genç hastaneye kaldırıldı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde elektrik arızasını onarmak için çıktığı yüksek gerilim hattı direğinde akıma kapılan Emir Hüseyin Ay, (17), yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emir Hüseyin Ay, elektrik arızasını onarmak için yüksek gerilim hattı direğine tırmandı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen direğe çıkan Ay, bir anda akıma kapıldı ve direkte asılı kaldı.
Fotoğraf: İHA
Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine DEDAŞ, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Direkteki akımın kesilmesinin ardından Ay, bulunduğu yerden indirilerek ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.