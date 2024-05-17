AKM 20-26 Mayıs arası sanatla dolu

REZONANS- MDT İSTANBUL

21 MAYIS- 20.00- 25 MAYIS- 20.00- AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, "Rezonans" dans gösterisi ile 21-25 Mayıs tarihlerinde AKM Tiyatro Salonunda seyirciyle buluşuyor. Güney Koreli koreograf Dong Kyu Kim'in 2018'de MDTistanbul için yarattığı "Heyecan", Evrim Akyay'ın "Rutin" ve dünya prömiyerini yapacak olan İtalyan koreograf Erika Silgoner'in "Pasion S" adlı parçalarının yer aldığı gecenin teması olan "rezonans", titreşim, uyum ve etkileşim kavramlarını vurgulayarak derin ve birbirinden farklı atmosfer oluşturmayı amaçlıyor. Müzikler ise Jiho Jang, Tuluğ Tırpan ve Onur Seçki-Utku Şilliler'e ait. Erika Silgoner'in "Pasion S" adlı eseri, İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile İstanbul İtalyan Kültür Merkezi iş birliği ile hazırlandı.

REKLAM ŞAŞIRT BENİ 22 MAYIS- 20.30- AKM TİYATRO SALONU Yönetmen Selçuk Aydemir'in kaleme aldığı “Şaşırt Beni” adlı tiyatro oyunu, AKM Tiyatro Salonunda 22 Mayıs tarihinde saat 20:00’de seyirciyle buluşacak. Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu’nun rol aldığı oyun, karanlık tarafa geçmek isteyen bir karakterin komik maceralarını konu alıyor. ŞINGIR ŞINGIR BEYOĞLU- ALİ POYRAZOĞLU TİYATROSU 23 MAYIS- 20.00- AKM TİYATRO SALONU Ali Poyrazoğlu'nun yönetiminde sahnelenecek olan "Şıngır Şıngır Beyoğlu" adlı tiyatro oyunu, 23 Mayıs saat 20.00'de AKM Tiyatro Salonu'nda izleyicilerle buluşacak. Oyun, Poyrazoğlu'nun doğaçlama yeteneklerini sergilediği ve dram, trajedi ve yaşanmışlıkların aynı sahnede muhteşem bir akışla anlatılıyor. Hem ağlatıp hem güldüren oyunda, sahne tozunun iz bıraktığı benzersiz bir atmosfer oluşturuluyor.

REKLAM İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ- ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK SPOR BAYRAMI KONSERİ 24 MAYIS- 20.00- AKM TİYATRO SALONU İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 24 Mayıs'ta saat 20.00'de “Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı” konseri AKM Tiyatro Salonunda dinleyicisiyle buluşacak. Orkestrayı şef Hasan Niyazi Tura yönetecek, İdil Yunkuş ve Ilgın Top solist olarak sahnede yer alacak. Programda P.I. Tchaikovsky'nin “Re Majör Op.35 Keman Konçertosu” ve ardından I. Stravinsky'nin “Re Majör Keman Konçertosu No:1” seslendirilecek.

BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ 24 MAYIS- 21.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON Nikolay Gogol’un kaleminden, Metin Zakoğlu’nun uyarladığı ve yönettiği “Bir Delinin Hatıra Defteri” oyunu 24 Mayıs saat 21.00'de Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda izleyiciyle buluşuyor. Metin Zakoğlu'nun birbirinin tekrarı Gogol yorumlarına inat gerçekleştirdiği interaktif ve modern yorum seyirciye farklı bakış açıları sunacak. REKLAM WISHBONE ASH 24 MAYIS- 20.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İngiliz rock efsanesi “Wishbone Ash”, 24 Mayıs saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonunda izleyiciyle buluşuyor. Melodik ve enerjik hard rock ile progresif rock arasında kendine özgü bir tarza sahip olan grup, tüm zamanların en önemli rock gruplarından biri olarak kabul ediliyor. 1969'da kurulan, sayısız klasik albüm ve konserlerle müzik dünyasında iz bırakan grup, son stüdyo albümleri "Coat Of Arms" ile müzik eleştirmenlerinden tam not aldı. BAYATİ TAKIM VE HİCAZ KÖÇEKÇELER- CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

26 MAYIS- 11.30- AKM TİYATRO SALONU REKLAM Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 26 Mayıs saat 11.30'da AKM Tiyatro Salonunbbda dinleyicilerle buluşacak. Konserde, kadim Bayâtî makamından klasik takım ve klasik dönem şarkılarının yanı sıra, makamın önemli saz eserleri seslendirilecek. İkinci bölümde solist Aybige Demir Okan dört şarkıyla sahne alacak. Konserin son bölümünde ise Mehmet Güntekin yönetimindeki koro konserin son bölümünde Hicaz köçekçelerini icra edecek. GECE KRALİÇESİ 26 MAYIS- 20.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON

“Gece Kraliçesi” oyunu 26 Mayıs saat 20:00’de AKM Çok Amaçlı Salonda izleyicisiyle buluşuyor. Fleur Del Carmine uzun bir aradan sonra sahnelere dönmeye karar vermiştir. Genç ve yetenekli ses eğitmeni Nicole Lamperti ile çalışmaya başlar. Nicole’ün, bu benzersiz sesin ve ketum yardımcısı Paolo Casella’nın garipliklerini fark etmesi uzun zaman almaz. Florence Foster Jenkins’in hayatından uyarlanan oyunda, büyük Carnegie Hall konserine giden iki kadının karmaşık ilişkisi ortaya konulacak. KÜHEYLAN 26 MAYIS-19.30- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU