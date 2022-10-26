AKM'de kasım ayı etkinlikleri

Atatürk Kültür Merkezi'nin kasım ayı etkinlikleri şu şekilde:

YENİ HAYAT // 1 KASIM // TİYATRO SALONU // 20.00 Atatürk Kültür Merkezi, kasım ayına İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Modern Dans Topluluğu (MDTİst) sanatçılarının, Yeni Hayat'ı ile merhaba diyecek. Geçtiğimiz sezon dünya prömiyeri gerçekleşen ve seyirciden yoğun ilgi gören Yeni Hayat, 1 Kasım'da AKM Tiyatro Sahnesi'nde sahnelenecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi – Modern Dans Topluluğu MDTist'in sinerjisini, birlik ve beraberliğini betimleyen proje; yeni bir hayatı, iletişimi, umut ve coşkuyu yalın bir sahne tasarımı ile izleyicisiyle buluşturuyor. Yeni Hayat'ın, çağdaş ve modern dansın, özellikle fiziksel ve beden dili üzerine kurulu dinamizmini yansıtan performansı 5 farklı, kısa ve özgün koreografiden oluşuyor. Gösteride; Canberk Yıldız'ın PARTİ, Alper Marangoz'un KOZ, Huri Murphy'nin NEVA, Ferhat Güneş'in HEP ve Chiara Giorda'nın SÖZ adlı koreografileri izlenebilecek. Yeni Hayat'ın müziği Onur Seçki'ye, sahne tasarımı Mdtist ve Serdar Kalmaz'a, kostüm uyarlaması Mdtist'e ve ışık tasarımı Taner Aydın'a ait.

TÜRKÜ ÇINARI // 3 KASIM // ÇOK AMAÇLI SALON // 19.30 İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu çınarlara, meşelere ve daha birçok ağaca söylenmiş Anadolu'nun gönülleri titreten türkülerini seslendirecek. Türküler, hayata ve insana dair pek çok olayları konu edinir. Doğaya dair de çiçekten kuşlara, bulutlardan yağmurlara kadar pek çok konuyu yine içerisinde barındırır. Ağaç doğanın vazgeçilmez süsü, onun yeşili ise gelinliğidir. Doğaya ve ağaca olan sevgiyi yansıtan Anadolu'nun bu kadim türkülerini, solistler Zülfü Demirtaş ve Çiğdem Elmas usta yorumlarıyla AKM Çok Amaçlı Salon'da icra edecek. Usta sanatçılar, türkü tutkunlarına duygu yüklü bir akşam yaşatırken, Áşık Veysel'in şu dizeleri bir kez daha hatırlanacak: "Bir ulu ağaçtan bir yaprak düşse / O anda acısın duyar iniler..."

ATATÜRK'Ü ANMA KONSERİ (ATATÜRK ORATORYOSU) // 10 KASIM // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU // 20.00 Atatürk Kültür Merkezi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 84. yılında anlamlı bir konsere ev sahipliği yapacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, aramızdan ayrılışının 84. yılında Atatürk'ü özel bir konserle anacak. 10 Kasım 2022 Perşembe akşamı, AKM - Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek konserde, Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerinden Nevit Kodallı'nın müziği ve ünlü şair Cahit Külebi'nin metninden oluşan Atatürk Oratoryosu seslendirilecek. Konserde; soprano Perihan N. Artan, mezzosoprano Jaklin Çarkçı, tenor Berk Özbek, bariton Alper Göçeri solist olarak yer alacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu ile gerçekleşecek konserin orkestra şefliğini Murat Kodallı, koro şefliğini Paolo Villa üstleniyor.

ATATÜRK'Ü ANMA KONSERİ // 11 KASIM // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU // 20.00 İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank konserleri kapsamında Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyici ile buluşacak. Şef Murat Göktaş yönetimindeki orkestra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84. yılında Atatürk'ün Fikrimin İnce Gülü, Bülbülüm Altın Kafeste ve Yemen Türküsü gibi sevdiği şarkılardan oluşan özel bir repertuvar seslendirecek.

4X8 MİNİ PLATFORM // 11 KASIM // ÇOK AMAÇLI SALON // 18.00 Küçük çaplı yeni koreografi çalışmalarına imkân sağlayan modern dans gösterisi 4x8 Mini Platform, Atatürk Kültür Merkezi'nde yeniden izleyiciyle buluşuyor. İddiasız fakat samimi bir anlatım ile dar alanda dinamik bir etki yaratmak amacıyla oluşturulan bu mini platformda, MDTistanbul'un dans üreticisi sanatçılarının işleri yer alacak.

DERVİŞ // 12 KASIM // TİYATRO SALONU // 20.00 Dilimizi bir medeniyetin dili, düşüncemizi bir irfanın düşüncesine dönüştüren, Anadolu'nun "Derviş"i Yûnus Emre için Atatürk Kültür Merkezi'nde görkemli bir dans gösterisi sahnelenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı; Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğinde hazırladığı "Derviş" ile Yûnus Emre'ye şükranını sunacak, minnetini arz edecek. Derviş, dünyaya değer katan büyükten büyük Yûnus ile iftiharımızın bir göstergesi olarak AKM Tiyatro Salonu'nda sahne alacak. Yûnus'un nurlu ilhamından süzülüp İskender Pala'nın kaleminde kelimelere bürünen, Bakanlığın sanatçılarının emek ve alın teriyle sese dönüşen, ruh bulan, estetik boyut kazanan "Derviş", Yûnus Emre'nin eşsiz mirasına bir saygı duruşu aynı zamanda. Yûnus Emre'nin sevgiyi, aşkı ve gerçeği arama çabasını anlatan temsilin arka planında, "Anadolu Türklüğü"nün Moğol akın ve yağmalarıyla ortaya çıkan kıtlık ve kuraklıklarla mücadelesine tanık olacağız. Anadolu insanın gözü, kulağı, söyleyen, konuşan dili olan Yûnus Emre'nin yaşam öyküsü üç ayrı zaman diliminde anlatılacak. Taptuk Dergâhı'na girmeden önce bir Anadolu köylüsü olarak yola çıkan Yûnus'u, dergâhta olgunlaşan Allah sevgisini, aşk ve güzel ahlâkla ilgili düşüncelerini, İslam tasavvufunu işleyerek yücelişini ve Yûnus'tan bugüne ulaşan sevgi, barış ve dostluk dilinin ilâhîlerini, türkülerini, şiirlerini çok yönlü bir sahne uygulaması ile izleyeceğiz.

TÜRK MÜZİĞİ AKŞAMLARI CEVDET ÇAĞLA BESTELERİ // 12 KASIM // ÇOK AMAÇLI SALON // 19.30 Türk müziğinin en büyük bestekârlarından Cevdet Çağla'nın besteleri Atatürk Kültür Merkezi'nde yankılanacak. 1900-1988 yılları arasında yaşamış kemanî, bestekâr Cevdet Çağla'nın eserlerinin yer aldığı konser, AKM Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşecek. Sanatçı Çağla'nın unutulmaz eserleri, solistler Esrâ Çelik Tokgöz ve Berke Meyman'ın yorumlarıyla dinleyicilerin huzurunda olacak. Müzikseverlere unutulmaz bir konser yaşatacak program; Ah eden kimdir bu saat, Gelmiyorsun yakıyor bağrımı, Kaçıncı fasl-ı bahar bu, Nur salkımısın gül ki bahar akışıyla gerçekleşecek.

ATATÜRK'ÜN AZİZ HATIRASINA ZÂVİL // 13 KASIM // TİYATRO SALONU // 11.30 Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 84'üncü yılı anısına 13 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Şef Mehmet Güntekin yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, aziz Atatürk'ün anısına armağan olarak hazırladığı konserinde, klasik müzik kültürümüzün kadim makamlarından "Zâvil"i ana eksenine alıyor. Günlük hayatının vazgeçilmezi Türk musikisi olan Atatürk'ün "özel repertuvarı" denilebilecek eserler bu çok özel konserde müzikseverlerle buluşuyor. Saz eserleri bölümünde "Halâskârgazi"nin isteğiyle yakın çevresinde yer almış büyük bestekâr Refik Fersan'ın bestelediği bir eser yer alırken; solist Bekir Ünlüataer, Atatürk'ün musiki meclislerinde dinlemekten büyük zevk aldığı eserleri seslendirecek. Konser, son bölümünde Atatürk'ün doğduğu toprakların sesi olan Rumeli türküleriyle son bulacak.

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ // 18 KASIM // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU // 20.00 İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri, Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde devam ediyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri'nde, şef Dmitry Sitkovetsky yönetiminde İDSO trompetçi Sergei Nakariakov'a eşlik edecek.

CARMEN // 19 KASIM // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU // 20.00 İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Carmen Operası, AKM - Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Dünyanın en seçkin opera eserlerinden olan ve dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen, bestesi Fransız besteci Georges Bizet'ye ait olan "Carmen"in librettosu Prosper Mérimée'nin aynı isimli kısa romanından yola çıkılarak Ludovic Halévy ve Henri Meilhac tarafından kaleme alınmıştır. İlk kez 1875 yılında Paris'de sahnelendiğinde sert eleştirilere maruz kalan Carmen operası, ne yazık ki Bizet'nin ölümünden sonra, muhteşem başarısını yakalamış ve dünya çapında ün kazanmıştır. İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu Carmen operasında orkestrayı Zdravko Lazarov yönetecek. Dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu'na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve Gizem Betil'e, koreografisi Ayşem Sunal Savaşkurt'a, ışık tasarımı Giovanni Pirandello'ya ve dramaturjisi Ravivaddhana Monipong Sisowath'a ait olan eserin koro şefliğini Paolo Villa, çocuk korosu şefliğini ise Sercan Gazeroğlu üstleniyor.