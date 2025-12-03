Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Müzik AKM'de 'Senfonik Müslüm Gürses Şarkıları'

        AKM'de 'Senfonik Müslüm Gürses Şarkıları'

        İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 6 Aralık akşamı Müslüm Gürses'in eserlerinin senfonik düzenlemelerle yorumlanacağı özel konsere ev sahipliği yapacak...

        Giriş: 03.12.2025 - 00:05 Güncelleme: 03.12.2025 - 00:05
        AKM'de 'Senfonik Müslüm Gürses Şarkıları'
        Türk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses’in hafızalara kazınmış eserleri, etkileyici senfonik düzenlemelerle AKM’de yeniden hayat bulacak. Şef ve orkestra düzenlemeleri Musa Göçmen tarafından hazırlanan “İtirazım Var Senfonik Müslüm Gürses Şarkıları” konseri, izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

        Hakan Taşıyan
        Hakan Taşıyan

        Güçlü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden Hakan Taşıyan, bu özel konserde solist olarak sahne alacak. Müslüm Gürses’in duygusu ve derinliğiyle özdeşleşmiş eserleri, senfonik dokunuşlarla birleşerek AKM sahnesini benzersiz bir müzikal atmosfere dönüştürecek. Müslüm Gürses’in unutulmaz şarkıları, büyük senfoni orkestrasının ihtişamıyla bütünleşerek dinleyicilerin hafızalarında yeni izler bırakacak. İtirazım Var Senfonik Müslüm Gürses Şarkıları; 6 Aralık saat 21:30’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda olacak...

        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Müslüm Gürses
