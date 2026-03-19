        Haberler Kültür-Sanat Müzik AKM'de Tchaikovsky'den Debussy'e yolculuk

        AKM'de Tchaikovsky'den Debussy'e yolculuk

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 27 Mart Cuma akşamı, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Claude Debussy ve Maurice Ravel'in eserlerini Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor...

        Giriş: 19.03.2026 - 00:43 Güncelleme:
        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, 27 Mart Cuma akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda izleyicilere özel bir müzik deneyimi sunacak. Şef Ryan McAdamsyönetiminde saat 20.00’de düzenlenecek konserde, göz kamaştırıcı tekniğiyle tanınan piyanist Evelyne Berezovsky solist olarak sahne alacak. Programda Tchaikovsky’nin İkinci Piyano Konçertosu ile Claude Debussy ve Maurice Ravel’in izlenimci eserleri yer alacak.

        Şef Ryan McAdams yönetimindeki orkestra, konserin ilk bölümünde Tchaikovsky’nin genellikle ilk Piyano Konçertosu’nun gölgesinde kalan ancak en az onun kadar özgün fikirler taşıyan İkinci Piyano Konçertosu’nu solist Evelyne Berezovsky’nin yorumuyla sahneye taşıyacak. Bestecinin orijinal temaları, solistin üstün tekniğiyle birleşerek dinleyiciyi zengin bir müzikal yolculuğa çıkaracak.

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, konserin ikinci bölümünde Fransız bestecilerin çocukluk anılarına ve izlenimci tavırlarına odaklanan eserlerini müzikseverlerle buluşturacak. İlk olarak bir balıkçı olan babasından dinlediği hikâyelerle büyüyen Debussy’nin La Mer (Deniz) adlı eseri sahnede hayat bulacak. Ardından Ravel’in, Kaz Ana adlı masal kahramanından yola çıkarak bestelediği, çocukları da büyüleyen Ma Mere L’oye adlı eseri orkestranın güçlü yorumuyla dinleyiciye sunulacak.

