Uğurcan Çakır, Liverpool karşısında ilk yarıya damga vurdu: 6 kurtarış!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk olduğu maçta ilk yarının son bölümündeki penaltıda Uğurcan Çakır, Salah'ın vuruşunda gole izin vermedi. Milli file bekçisi, Liverpool maçının ilk yarısını 6 kurtarışla tamamladı.
Giriş: 19.03.2026 - 00:12
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool ile deplasmanda karşılaştı. İlk yarının uzatma bölümünde Jakobs'un Szoboszlai'ye yaptığı hareket sonrası Liverpool penaltı kazandı.
Penaltıda topun başına Mohamed Salah geçti. Mısırlı yıldız iki yıl sonra penaltı kaçırırken Uğurcan Çakır ayaklarıyla topu çıkardı.
İlk yarının son anlarında artan baskıda bu kez kalesinde üst üste tehdit gören milli kaleci net 2 vuruşu birden engellemeyi başardı.
Uğurcan, Devler Ligi'nde daha önce de Monaco deplasmanında penaltı kurtarmıştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ