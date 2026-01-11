Habertürk
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman ve hangi gün yağacak? 11-12 Ocak İstanbul hava durumu

        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

        İstanbul'a ne zaman kar yağacağı yakından takip ediliyor. AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Beklenen kar yağışıyla birlikte sıcaklıkların yaklaşık 10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak, 11-12 Ocak İstanbul hava durumu nasıl? İşte tüm detaylar haberimizde…

        Giriş: 11.01.2026 - 18:25 Güncelleme: 11.01.2026 - 18:25
        İstanbul’da beklenen kar yağışıyla ilgili Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM’dan uyarı geldi. Sıcaklıkların aniden düşmesiyle birlikte buzlanma ve yer yer kuvvetli kar yağışı ön görülüyor. Bu kapsamda “İstanbul’a ne zaman, hangi gün kar yağacak?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar…

        AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI!

        Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için kuvvetli kar uyarısı yaptı. Pazar öğle saatlerinden itibaren düşecek sıcaklıkların, gece saatlerinde kar yağışını beraberinde getirmesi bekleniyor.

        İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

        Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbul için kuvvetli kar uyarısı yaptı.

        11 Ocak gecesi İstanbul'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar görülmesi bekleniyor.

        Yağışların 12 Ocak Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren İstanbul genelinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

        11-12 OCAK 2026 İSTANBUL HAVA DURUMU

        AKOM'un tahminlerine göre kent genelinde gündüz 10 derecelerde seyreden sıcaklıklar 11 Ocak Pazar gece saatlerinde 2-3 derecelere kadar gerileyecek.

        12 Ocak Pazartesi günü kar yağışı beklenirken sıcaklıklar 1-3 derecelerde seyredecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
