İstanbul’da beklenen kar yağışıyla ilgili Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM’dan uyarı geldi. Sıcaklıkların aniden düşmesiyle birlikte buzlanma ve yer yer kuvvetli kar yağışı ön görülüyor. Bu kapsamda “İstanbul’a ne zaman, hangi gün kar yağacak?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar…