Polis kapıyı kırıp içeri girdi! Herkes şoke oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaAKREPLİ EV... Son dakika: İstanbul'un orta yerindeki korkunç eve baskın
ABONE OL

Polis kapıyı kırıp içeri girdi! Herkes şoke oldu!

İstanbul Beyoğlu’nda bir evden gelen kötü kokular üzerine polis ve zabıta ekipleri ortaklaşa harekete geçti. Evin kapısı kırılarak içeri girilen ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Evde bulunan 7 kamyon çöp iki günlük çalışmanın ardından kamyonlara yüklenerek çıkarıldı

AKREPLİ EV... Son dakika: İstanbul'un orta yerindeki korkunç eve baskın
İHA

İstanbul Beyoğlu Piripaşa Mahallesi'nde bir evden kötü kokular ve böcekler geldiği yönünde şikayet alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçerek evin bulunduğu sokağa gitti. Sokak içerisinde incelemelerde bulunan ekipler, kötü kokuların evden geldiğini tespit etti.

EVE GİREN EKİPLER ŞOK YAŞADI

İHA'da yer alan habere göre Beyoğlu ilçe Emniyet ekipleri nezaretinde evin kapısı kırılarak içeriye girildi. Ekipler karşılarına çıkan manzara karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı.

Yapılan kontrollerde evin bir çöp ev olduğu ortaya çıktı. Evin her odasında tonlarca ağırlıkta çöp olduğu görüldü.

EVDEN 7 KAMYON ÇÖP ÇIKARTILDI

İçeride neredeyse adım atacak yer dahi bulamayan ekipler bir an önce evi temizlemeye başladı. Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri eşliğinde temizlik personelleri evi temizlemeye başladı.

Evin içinden kamyonlar dolusu çöp tahta kapılar, kırık mobilyalar ve hurdalar çıkarıldı. İki gün boyunca süren temizlikte yaklaşık 7 kamyon çöp çıkarıldı.

"EVDEN AKREP GELDİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Vatandaşların şikayeti üzerine evi incelendiğini ifade eden Beyoğlu Piripaşa Mahalle Muhtarı Cafer Pehlivan, “Evin durumunu gördüğümde kaymakamlığa dilekçe verdim.

Dilekçeyi verdikten 15 gün içinde Beyoğlu ilçe emniyetine bağlı polis ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri ve belediyenin temizlik işleri personeli eşliğinde evin çöplerini boşaltıyoruz. Evin içinde en çok tahta ve bir sürü çöp yığını olmuş gördük.

Üst katta çocuklu bir aile oturuyordu, bunların şikayeti evde akrep ve çeşitli böcekler geldiğini söylediler. Kaymakamlığımız hızlı bir şekilde evi boşaltma kararı aldı” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Bahçeli'den astronot için öneri: Cacabey!
GÜNDEMBahçeli'den astronot için öneri: Cacabey!
TYT, AYT, LGS Online deneme sınavları Habertürk Akademi'de ücretsiz! YKS, TYT, AYT, LGS deneme sınavlarıyla sıralamanızı öğrenin!
GÜNDEMHabertürk Akademi'ye üye ol, deneme sınavını çözmeye ...
Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? YÖK'ten açıklama var mı?
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?
İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi olan ilçele
GÜNDEMİSKİ son dakika su kesintisi duyuruları
Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir? Mutasyonlu koronavirüs hangi illerde görüldü?
GÜNDEMMutasyonlu virüs hangi illerde var?
YASAK AŞK VAHŞETİ! Son dakika... Yasak aşk cinayetinde akılalmaz detaylar!
GÜNDEMYasak aşk cinayetinde akılalmaz detaylar!
Son dakika: Eren-9 Kazan-Han Yaylası operasyonu başlatıldı
GÜNDEMEren-9 Kazan-Han Yaylası operasyonu başlatıldı
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu ekranı
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
Corona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk gün belirtileri nasıl? Gün gün koronavirüs
GÜNDEMCorona virüs belirtileri nelerdir?
Marketler kaçta açılıyor? Marketler kaçta kapanıyor? Bugün (10 Şubat) marketler kaça kadar açık?
GÜNDEMMarketlerin çalışma saatleri değişti mi?