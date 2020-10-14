En çok yatırımı o çekti!

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19 ülkede kendi ofis ve yatırımları ile faaliyet gösteren Aksa Jeneratör, büyüme planları doğrultusunda Hollanda’da Avrupa’nın en büyük limanına ev sahipliği yapan Rotterdam bölgesinde yeni üretim ve ticaret merkezini açtığını duyurdu.

Şirketin, Hollanda tesisinde Avrupa menşeili çevreci yeni nesil ürünler ile Batı Avrupa ve ihraç pazarlara odaklanacağı kaydedildi.

Avrupa pazarında hızla büyüyen veri merkezi, telekomünikasyon ve altyapı pazarlarına hitap etmek isteyen şirketin, Hollanda üzerinden Avrupa’daki müşterilerini dinleyerek ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirmeyi hedeflediği bilgisi verildi.

Aksa'nın hibrid jeneratör sistemlerini de Avrupa pazarına buradan sunmayı planladığı belirtiliyor.

Global büyüme stratejileri doğrultusunda adım attıklarını belirten Aksa Jeneratör Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Rıdvan Özer, "Hollanda tesisimizin de faaliyete geçmesi ile 5 kıtada yer alarak 2025 yılına kadar dünyanın 3 büyük jeneratör üreticisinden biri olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bireysel kullanımdan dev projelere uzanan geniş yelpazedeki ürün ve uygulamalarımızla jeneratör pazarında çok kısa bir sürede dünya markası haline geldik. Önümüzdeki dönemde de global ayak izimizi ve pazar payımızı artırma hedeflerimiz doğrultusunda farklı çalışmalarımızı ve yatırım planlarımızı hayat geçirmeye devam edeceğiz" dedi.