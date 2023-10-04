Akşam Namazı Kılınışı (Erkek ve Kadın) - Akşam Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekat, Hangi Dualar ve Sureler Okunur, Saat Kaçta Kılınmalı?

Akşam Namazı Kılınışı (Erkek ve Kadın) - Akşam Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekat, Hangi Dualar ve Sureler Okunur, Saat Kaçta Kılınmalı?

Akşam namazı , İslam'ın vakit namazlarından birisidir. Akşam namazı kaç rekat sorusunun cevabı; 3 farz, 2 sünnet olmak üzere toplam 5 rekattır. Akşam namazı vakti , güneşin batışıyla başlar ve yatsı namazının başlangıcına kadar devam eder. Yani, akşam namazı kaçta başlar ve akşam namazı kaça kadar kılınır sorularının yanıtları bu zaman dilimine dayanır. Akşam namazı nasıl kılınır ve akşam namazı kılınışı hakkında bilgi sahibi olmak, namazın doğru bir şekilde eda edilmesi için kritiktir. Akşam namazı kılınışı da diğer namaz vakitlerine göre farklıdır. Kadın ve erkek olmak üzere akşam namazı kılınışı, tesbihatı ve farzı ile sünnetinin kılınışı hakkında bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Akşam namazı nasıl kılınır sorusunun cevabını öğrenmeden önce şunu bilmeniz gereklidir, akşam namazı diğer vakitlerin namazlarından daha farklı kılınır. Vakti dar olduğundan kılarken dikkat etmek ve namazı tekrarlamamak önem arz eder. Akşam namazında diğer namazlardan farklı olarak önce farz daha sonra ise sünnet kılınır.

Akşam namazı kılınışı, 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır. Akşam namazı kaç rekat kılınır sorusuna verilecek yanıt, farz ve sünnetle birlikte 5 rekat şeklindedir.

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AKŞAM NAMAZI KILINIŞI

Akşam namazı da sabah namazı gibi kısa süren bir namazdır. Kadınlar ve erkekler için akşam namazının kılınışında herhangi bir farklılık yoktur.

Akşam Namazının Üç Rekat Farzı Kılınışı

1. Rekat

İlk olarak niyet edilmelidir. "Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya" diyerek niyet etmelisiniz.

"Allahu Ekber" diyerek Tekbir getirmeli ve namaza başlamalısınız.

Subhaneke duası okunmalıdır.

Euzü Besmele çekilmelidir.

Fatiha okunmalı ve Zamm-ı Sure okunmalıdır.

"Allahu Ekber" denir ve Rükü'a gidilir. Burada üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükü'dan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamide, Rabbena Lekel Hamd" denir.

Sonra iki defa secdeye gitmeniz gerekir. Burada üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denir.

Kıyama geçilerek ikinci rekat kılınır.