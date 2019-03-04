Uzmanlar, yüksek kalorili, sağlıksız yiyeceklerin tüketilmesini önermediği gibi geç saatlerde yenilmesini ise hiç önermiyor.
Geç saatlerde tüketilen yiyecekler, sindrim sorunları, uyku problermleri, kilo alma gibi birçok olumsuz sonuçla bize geri dönebilir. Peki gece tüketiminden kesinlikle kaçınılması besinler nelerdir?
ÇİKOLATA: Gece yediğimiz çikolata yağ olarak vücutta depolanır. Özellikle bitter çikolatanın içerisindeki kafein kaliteli uyku geçirmeye engel olabilir. İçerdiği diğer uyaranlarla beraber kalp ritmini artırır. Bir parçayla yetinmek zor olduğu için fazla miktarda tüketilebilir bu sebeple özellikle gece çikolatadan uzak durulmalı.
HAMUR İŞLERİ: Gece demlenen çayın yanında tüketilen hamur işleri anlık mutluluk verebilir, oysaki kana hızlı karıştığı için daha çok yemek isteriz ve bu durumda da daha çok yağ tüketmiş, daha yüksek kalori almış oluruz. Özellikle gece yenen hamur işleri midede yanma yaratabilir ve bu da uyku problemlerini ortaya çıkarabilir.
CİPSLER: Cipslerde yağ içeriği yüksektir, yağlı yiyecekler gece boyu kişiyi rahatsız eder. Alınan aşırı kaloriler bel ve çevresinde yağlanmaya sebep olur ve kalbi tetikler. Bu tür yağlı yiyecekleri özellikle geceleri tüketmemek gerekir.
YAĞDA PATLAMIŞ MISIR: Patlamış mısırda yağ içeriği yüksektir, yağda kavrulmasına ek olarak mısır yağ içeriği yüksek bir besin olduğu için yağlanmaya yol açar. Patlamış mısırlara bol miktarda tuz atıldığı için vücutta ödem ve şişliklerin oluşmasına neden olabilir.
ABUR CUBUR: İşlenmiş hazır gıdalardan sadece gece değil her zaman kaçınmalıyız. Bu tür gıdalar aşırı miktarda monosodyum glutamat içerdiği için çeşitli uyku problemlerine yol açar. Ekstra kalori nedeniyle de kilo almaya neden olur.
HAMBURGER VE PİZZALAR: Arkadaş toplantıları, gece geç saatlere kadar çalışma gibi durumlarda karnımız acıkabilir. Bu durumu pratik şekilde çözmek için ise hamburger veya pizza sipariş edilir. Oysaki gece yatmadan önce tüketeceğiniz pizza ve hamburger gibi besinler yüksek kaloriye sahip oldukları için vücutta yağ olarak depolanacaktır. Midedeki doğal asitlerin üretimini artırarak mideyi yakar ve gece boyu huzursuz bir uyku uyumanız neden olur.
KAHVE: İçeriğindeki yoğun kafein nedeniyle gece tüketilen kahveler kalp ritmini artıracağı gibi, ekstra enerji verir ve gece uyku problemleri yaşamanıza neden olur. Bu durum sadece uykuyu değil ertesi günkü ruh halini de etkiler.
ŞERBETLİ TATLILAR: Tüketilen yoğun şekerli şerbet aşırı kalori alımına ve kan şekerinin düzensiz yükselmesine sebep olur. Gece tüketilen şerbetli tatlıların telafisi daha zordur. Kilo olarak dönüşümü ise kaçınılmazdır.
MAKARNA: Makarna, akşamın pratik yemeği olarak hazırlanan yemeklerinden biridir. Yoğun karbonhidrat barındırdığı için kilo artışını hızlandıran bir besindir.
ALKOL: Alkol tüketimi metabolizmayı yavaşlatmasından ziyade karaciğeri yoran bir içecektir. Kilo almayı hızlandırdığı gibi karaciğer yağlanmasını da tetikler.
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