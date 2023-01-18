Aksaray'da taksi ücretine zam yapıldı

AA

Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Ayhan Tüzün, taksimetre ücretlerine zam yapıldığını bildirdi. Tüzün, yaptığı yazılı açıklamada, taksilerde açılış ücretinin 15 liraya, kilometre başına ücretin 16 liraya, bekleme ücreti saatinin ise 96 liraya yükseltildiğini bildirdi.

"FİYATLARDA GÜNCELLEME YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

Fiyatlarda güncelleme yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Tüzün, şunları kaydetti: "Esnaf olarak maliyetlerimiz yükseldi. Araçların bakım-onarım, malzeme, işçilik masrafları, akaryakıt zamları ve enflasyon gibi etkenler göz önünde bulundurularak taksimetre ücretlerini belirledik. Taksici esnafımız yeni tarifeyle müşterilerini taşımaya başladı. Yeni güncellenen ücretlerin taksici esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum."