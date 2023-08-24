Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Suriyeli grup arasındaki borç- alacak kavgası hastanede de sürdü; 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 23:25 Güncelleme: 24.08.2023 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriyeli grup arasındaki borç- alacak kavgası hastanede de sürdü; 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, Suriyeli 2 kişi arasında borçalacak nedeniyle çıkan keser, taş ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılara tarafların yakınları tekme ve tokatla saldırırken, polis ve güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Somuncu Baba Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan Suriye uyruklu Ahmed Elcerruh (35) ile Musa Carruh (42) arasında borçalacak nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Ahmed Elcerruh kafasına vurulan keser ile yaralandı. Kavgaya dahil olan Ahmed Elcerruh'un yakınları da taş ve sopalarla Musa Carruh'u darbetti. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada acil servise alınan yaralılara tarafların yakınları tekme ve tokatla saldırdı. Hastane güvenliği ile polis olayı sonlandırırken, hastaneye gelen takviye polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

        2023-08-24 23:24:08

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        HSK yetki kararnamesini tamamladı
        HSK yetki kararnamesini tamamladı
        Buldozer Fener!
        Buldozer Fener!
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Almanya ile karşı karşıyayız!
        Almanya ile karşı karşıyayız!
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Kural değişmedi yine davalık
        Kural değişmedi yine davalık
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!

        Benzer Haberler

        Ankara'da düzenlenecek TEKNOFEST'e yoğun ilgi bekleniyor
        Ankara'da düzenlenecek TEKNOFEST'e yoğun ilgi bekleniyor
        Arızalanan aracını kontrol ederken kamyonetin çarptığı sürücü, öldü
        Arızalanan aracını kontrol ederken kamyonetin çarptığı sürücü, öldü
        Aksaray'da kamyonetin çarptığı kişi öldü
        Aksaray'da kamyonetin çarptığı kişi öldü
        Selçuk Bayraktar: İnsansız hava araçlarında yapay zeka çalışmaları yürütüyo...
        Selçuk Bayraktar: İnsansız hava araçlarında yapay zeka çalışmaları yürütüyo...
        Gölette mahsur kalan yaralı pelikan AFAD ekiplerince kurtarıldı
        Gölette mahsur kalan yaralı pelikan AFAD ekiplerince kurtarıldı
        Silahlı baskında araya girince öldürülmüş
        Silahlı baskında araya girince öldürülmüş