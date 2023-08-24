Suriyeli grup arasındaki borç- alacak kavgası hastanede de sürdü; 2 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, Suriyeli 2 kişi arasında borçalacak nedeniyle çıkan keser, taş ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılara tarafların yakınları tekme ve tokatla saldırırken, polis ve güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Somuncu Baba Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan Suriye uyruklu Ahmed Elcerruh (35) ile Musa Carruh (42) arasında borçalacak nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Ahmed Elcerruh kafasına vurulan keser ile yaralandı. Kavgaya dahil olan Ahmed Elcerruh'un yakınları da taş ve sopalarla Musa Carruh'u darbetti. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada acil servise alınan yaralılara tarafların yakınları tekme ve tokatla saldırdı. Hastane güvenliği ile polis olayı sonlandırırken, hastaneye gelen takviye polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-08-24 23:24:08