2 kardeşi sırtlarından vuran şüpheli tutuklandı AKSARAY´da hayvanpazarında karşılaştığı husumetlileri Alper Tas (28) ve ağabeyi İbrahim Tas´ı (33), tabancayla sırtlarından vurarak yaralayan Baki Dinç (33), tutuklandı. Dinç, ifadesinde koyun otlama nedeniyle 2 kardeşin kendisini dövdüğünü, dün de yine hayvan pazarında darbedilince olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

AKSARAY´da hayvanpazarında karşılaştığı husumetlileri Alper Tas (28) ve ağabeyi İbrahim Tas´ı (33), tabancayla sırtlarından vurarak yaralayan Baki Dinç (33), tutuklandı. Dinç, ifadesinde koyun otlama nedeniyle 2 kardeşin kendisini dövdüğünü, dün de yine hayvan pazarında darbedilince olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu üzerindeki hayvan pazarında meydana geldi. Pazara koyunlarını satmaya getiren besici Alper Tas ve ağabeyi İbrahim Tas, aralarında husumet bulunan Baki Dinç ile karşılaştı. Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Baki Dinç, tabancayla ateş etti. Alper Tas sırtından, İbrahim Tas ise sırt, kol, bacak ve karnından yaralandı. Aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan Baki Dinç ise kaçtı. Kardeşler, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Şüpheli Baki Dinç de kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanıp, tedavi için başka bir hastaneye götürüldü.

Baki Dinç, tedavisinin ardından götürüldüğü emniyetteki ilk ifadesinde Yapılcan köyünde koyun otlama yüzünden daha önce 2 kardeş ile ettiği kavgada dövüldüğünü, dün pazarda karşılaşınca tekrar darbedilince yanında taşıdığı tabancayla onları vurduğunu itiraf etti. Dinç, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kardeş ise bugün taburcu oldu.