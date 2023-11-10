Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı

AKSARAY'dalastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı, aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Esmekaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Rukiye Eroğlu'nun (20) kullandığı 35 U 5116 plakalı otomobil, sol ön lastiğin patlayınca kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Rukiye Eroğlu, babası Ramazan Eroğlu (49) annesi Şule Eroğlu (49), kardeşleri Samed (12) ve Nida Nur (8) ile yakını Behiye Ateş (35) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 6 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ramazan Eroğlu ,"İzmir´den Adana´ya ara tatil için gezmeye giderken lastiğimizin patlaması sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptık" dedi.