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        Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı

        AKSARAY'dalastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı, aynı aileden 6 kişi yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:50
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        Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı
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        AKSARAY'dalastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı, aynı aileden 6 kişi yaralandı. 

        Kaza, saat 04.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Esmekaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Rukiye Eroğlu'nun (20) kullandığı 35 U 5116 plakalı otomobil, sol ön lastiğin patlayınca kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Rukiye Eroğlu, babası Ramazan Eroğlu (49) annesi Şule Eroğlu (49), kardeşleri Samed (12) ve Nida Nur (8) ile yakını Behiye Ateş (35) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 6 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Ramazan Eroğlu ,"İzmir´den Adana´ya ara tatil için gezmeye giderken lastiğimizin patlaması sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptık" dedi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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