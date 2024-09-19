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        Kadının öldüğü, kocasının yaralandığı olayda, kayınpeder gözaltına alındı

        AKSARAY'da boşanma aşamasında olan çiften Fadiamana Ok'un (26) öldüğü, Recep Ok'un (30) yaralandığı olaya karışan kayınpeder Mehmet A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 18:44 Güncelleme: 19.09.2024 - 18:50
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        Kadının öldüğü, kocasının yaralandığı olayda, kayınpeder gözaltına alındı
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        AKSARAY'da boşanma aşamasında olan çiften Fadiamana Ok’un (26) öldüğü, Recep Ok’un (30) yaralandığı olaya karışan kayınpeder Mehmet A. (50), yakalanıp, gözaltına alındı. Mehmet A.’nın ifade işlemlerinin devam ettiği belirtilen olayla ilgili soruşturmada 1 tabanca ele geçirildi. Olayın oluş şeklinin araştırıldığı ve silahı kimin kullandığının belirlenebilmesi amacıyla yaralı olan Recep Ok’tan da el swapı alındığı öğrenildi.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Şehit İsmail Dağ Sokak’ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan 2 çocuk babası Recep Ok, eşi Fadimana Ok ve kayınpederi Mehmet A. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Recep Ok göğüs ve karın bölgesinde 3 kurşunla, Fadimana Ok ise göğsüne isabet eden 1 kurşunla yaralandı. Çift kanlar içinde kalırken, olaya karışan Mehmet A. kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Fadimana Ok, kurtarılamadı. Ameliyat edilip yoğun bakım ünitesine alınan Recep Ok’un da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        GÜN İÇİNDE TARTIŞMIŞLAR

        Bu arada, çiftin gün içerisinde yaşanan tartışmanın ardından yapılan şikayet üzerine Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne götürüldüğü, ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

        SİLAHI KİMİN KULLANDIĞI ARAŞTIRILIYOR

        Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet A.’yı saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Polis, soruşturma kapsamında ele geçirilen 1 tabancaya el koydu. Mehmet A.’nın henüz ifade işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, olayın oluş şekline ilişkin de araştırmanın sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda yaralı olan Recep Ok’tan da el swapı alındığı öğrenildi.

        Ölen Fadimana Ok da bugün Yenikent Belde Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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