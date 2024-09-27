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        Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken otomobile çarptı; anne ile bebeği yaralandı

        AKSARAY'da polisin rutin kontrolü sırasında 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Erol T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 18:48 Güncelleme: 27.09.2024 - 18:50
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        Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken otomobile çarptı; anne ile bebeği yaralandı
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        AKSARAY'da polisin rutin kontrolü sırasında 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Erol T.'nin (50) kullandığı otomobil, başka bir otomobile çarpıp durabildi. Gözaltına alınan Erol T. ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söylerken, çarptığı otomobildeki Sümeyye Coşkun ile 2 aylık kızı Nil Şifa Coşkun ise hafif şekilde yaralandı. 

        Olay, saat 16.00 sıralarında Nakkaş Mahallesinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, rutin kontrol sırasında Erol T.'nin kullandığı 68 DL 808 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Erol T. ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Erol T., yaklaşık 4 kilometre süren takibin ardından kavşakta, Doktor Mehmet Vefa Coşkun yönetimindeki 68 ACE 453 plakalı otomobile çarpıp, durabildi. Kazanın ardından polis Erol T.'yi otomobilden indirip ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

        'EHLİYETİM YOK, O YÜZDEN KAÇTIM' 

        Gözaltına alınan Erol T, polise 'Ehliyetim yok o yüzden kaçtım' dedi. Erol T.'nin ehliyetine, daha önce el konulduğunu belirlendi.

        'ÇOCUĞUMA BİR ŞEY OLDU MU?' 

        Öte yandan, Erol T.'nin çarptığı otomobilin sürücüsü Mehmet Vefa Coşkun'un yanında bulunan eşi Sümeyye Coşkun ile 2 aylık kızı Nil Şifa Coşkun, kazada hafif şekilde yaralandı. Sümeyye Coşkun, yere oturup ambulans beklediği sırada kendisini sakinleştirmek isteyen kadına 'Çocuğuma bir şey oldu mu?' diye sorup ağladı. Minik Nil Şifa'yı ise başka bir kadın kucağına alıp, sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı Sümeyye Coşkun ve kızı Nil Şifa, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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