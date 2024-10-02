Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Türkiye'nin farklı bölgelerinde üretilen 32 çeşit üzüm incelendi; amaç nesli korumak

        TÜRKİYE'nin farklı bölgelerinde üretilip, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine getirilen 32 çeşit üzüm, Kapadokya Geleneksel Bağcılığı ve Yerli Üzümlerini Koruma Yaşatma Derneği (KURDER) üyeleri tarafından incelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin farklı bölgelerinde üretilen 32 çeşit üzüm incelendi; amaç nesli korumak
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'nin farklı bölgelerinde üretilip, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine getirilen 32 çeşit üzüm, Kapadokya Geleneksel Bağcılığı ve Yerli Üzümlerini Koruma Yaşatma Derneği (KURDER) üyeleri tarafından incelendi. Dernek Başkanı Hacer Özkaya, "Buradaki amacımız, üzümlerimizi korumak ve yeni nesillere aktarmaktır" dedi.

        Aksaray, Nevşehir, Gaziantep, Çanakkale, Giresun ve Elazığ'da üretilen 32 çeşit üzüm, KURDER üyeleri tarafından incelendi. Dernek, incelenen üzümlerin endüstriyel, yaş veya kuru olmak üzere değerlendirip, değerlendirilemeyeceğine karar verip, üreticiyi yönlendiriyor. Ayrıca nesli tükenmekte olan üzüm bağlarını da koruma altına almayı planlıyor.

        'BİRÇOK ÜZÜMÜMÜZ HİÇ TANINMIYOR'

        Dernek Başkanı Hacer Özkaya, "Bin 432 çeşit üzüm var; ancak endüstriyel olarak şaraptan, pekmeze, sirkeden, kurutmaya kadar ise 63 çeşidi kullanılıyor. Birçok üzümümüz hiç tanınmıyor. Halkımız da pazarda kendisine sunulanı alıyor. Bir de çeşitliliğin birçoğunun nesli tükenmek üzere. Bunun için bağların ve üzümlerin korunması gerekiyor. Biz de üzümlerimiz korumak için bu derneği kurduk. Bugün burada 32 çeşit üzerinde inceleme yapıyoruz. Buradaki amacımız, üzümlerimizi korumak ve yeni nesillere aktarmaktır. Tek tek inceleyip, hangi üzümün hangi üretimde kullanılmasının daha uygun olacağını belirlemeye çalışacağız. Tabii bu uzun bir süreç olabilir. Ona da göre de üreticilerimizi yönlendireceğiz. Bağ metotlarıyla nesli tükenmekte olan üzüm bağlarımız var. Bunları da koruma altına almak için önümüzdeki yıllarda UNESCO"ya başvuracağız" dedi.

        'KADİM BAĞCILIK SİSTEMİ İLE İŞLENEN ÜZÜMLER VAR'

        Çanakkale'de üzüm yetiştiriciliği yapan Duygu Kırış ise "Karasakız ve sıdalan üzümleri yetiştiriyorum. Kapadokya ise çok özel bir bölge. Burada 100 yaşında ya da daha büyük asmalarda doğal, uyum içinde, ilaçlama olmadan kadim bağcılık sistemi ile çok farklı şekilde işlenen üzümler var. Derneğin amacı da bu üzümlere korumak ve yeni nesillere aktarmaktır. Bugün burada 32 çeşit üzümü inceliyoruz. Bunlar, Aksaray, Nevşehir, Gaziantep, Çanakkale, Giresun ve Elazığ bölgelerinden gelen üzümler" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Füze şarapneli Filistinli adamın üstüne düştü
        Füze şarapneli Filistinli adamın üstüne düştü
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        Sigorta nefestir
        Sigorta nefestir
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında
        Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!

        Benzer Haberler

        Aksaray'da büyük Türk düşünürü Yunus Emre'yi anma etkinliği düzenlendi
        Aksaray'da büyük Türk düşünürü Yunus Emre'yi anma etkinliği düzenlendi
        Aksaray merkezli 17 ilde operasyon; 159 gözaltı
        Aksaray merkezli 17 ilde operasyon; 159 gözaltı
        Aksaray merkezli 17 ildeki çete operasyonunda 159 şüpheli yakalandı
        Aksaray merkezli 17 ildeki çete operasyonunda 159 şüpheli yakalandı
        Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Güzelyurt üzümlerinden elde edilen ürünler Avrupa pazarında yerini alacak
        Güzelyurt üzümlerinden elde edilen ürünler Avrupa pazarında yerini alacak
        Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken otomobile çarptı; anne ile bebeği yaral...
        Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken otomobile çarptı; anne ile bebeği yaral...