Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0
SALON:AksarayHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Bilal ÇağlarKUZEYBORU: Nasya Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Anna Lazareva, Margaritta Kurilo (Dilek Kınık, Buket Gulubay, Güldeniz Önal)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR : Johnson, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Leyva, Berka Buse Özden, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Stojiljkovic)SETLER: 25-21, 25-21, 25-17SÜRE: 83 dakika (32, 28, 23)Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Kuzeyboru, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
SALON:Aksaray
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Bilal Çağlar
KUZEYBORU: Nasya Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Anna Lazareva, Margaritta Kurilo (Dilek Kınık, Buket Gulubay, Güldeniz Önal)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR : Johnson, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Leyva, Berka Buse Özden, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Stojiljkovic)
SETLER: 25-21, 25-21, 25-17
SÜRE: 83 dakika (32, 28, 23)
Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Kuzeyboru, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.
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