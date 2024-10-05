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        Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0

        SALON:AksarayHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Bilal ÇağlarKUZEYBORU: Nasya Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Anna Lazareva, Margaritta Kurilo (Dilek Kınık, Buket Gulubay, Güldeniz Önal)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR : Johnson, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Leyva, Berka Buse Özden, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Stojiljkovic)SETLER: 25-21, 25-21, 25-17SÜRE: 83 dakika (32, 28, 23)Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Kuzeyboru, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 20:48 Güncelleme: 05.10.2024 - 20:50
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        Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0
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        SALON:Aksaray

        HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Bilal Çağlar

        KUZEYBORU: Nasya Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Anna Lazareva, Margaritta Kurilo (Dilek Kınık, Buket Gulubay, Güldeniz Önal)

        AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR : Johnson, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Leyva, Berka Buse Özden, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Stojiljkovic)

        SETLER: 25-21, 25-21, 25-17

        SÜRE: 83 dakika (32, 28, 23)

        Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Kuzeyboru, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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