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        Aksaray'da tur otobüsü devrildi; 6 ölü, 25 yaralı (2)

        '3CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabından kaza ile ilgili 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirterek, ''Aksaray-Ankara kara yolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:43 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:43
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        Aksaray'da tur otobüsü devrildi; 6 ölü, 25 yaralı (2)
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        '3CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ'

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabından kaza ile ilgili 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirterek, ''Aksaray-Ankara kara yolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum'' mesajını paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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