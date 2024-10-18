Aksaray'da tur otobüsü devrildi; 6 ölü, 25 yaralı (2)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabından kaza ile ilgili 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirterek, ''Aksaray-Ankara kara yolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum'' mesajını paylaştı.

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