Aksaray'da tur otobüsü devrildi; 6 ölü, 34 yaralı (7)
ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELLİ OLDUAksaray'da tur otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden yolcuların, Balıkesir'de oturan 1'i kız 2 çocuk babası Hasan Tunalılar (65) ve eşi Pembe Tunalılar (62) ile Rukiye Aydın (51), Neriman Çabukçay (78), Leyla Altuntaş (59) ve Ünzile Karabacak (69) olduğu belirlendi.
ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Aksaray'da tur otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden yolcuların, Balıkesir'de oturan 1'i kız 2 çocuk babası Hasan Tunalılar (65) ve eşi Pembe Tunalılar (62) ile Rukiye Aydın (51), Neriman Çabukçay (78), Leyla Altuntaş (59) ve Ünzile Karabacak (69) olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.