Aksaray'da tur otobüsü devrildi; 6 ölü, 34 yaralı (7)

Aksaray'da tur otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden yolcuların, Balıkesir'de oturan 1'i kız 2 çocuk babası Hasan Tunalılar (65) ve eşi Pembe Tunalılar (62) ile Rukiye Aydın (51), Neriman Çabukçay (78), Leyla Altuntaş (59) ve Ünzile Karabacak (69) olduğu belirlendi.

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