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        Aksaray'da tur otobüsü devrildi; 6 ölü, 34 yaralı (8)

        ALMANYA'DANMEMLEKETİNE TATİLE GELMİŞ Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerden Rukiye Aydın'ın (51), Almanya'da yaşadığı ve memleketi Balıkesir'e tatile geldiği belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:50
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        Aksaray'da tur otobüsü devrildi; 6 ölü, 34 yaralı (8)
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        ALMANYA'DANMEMLEKETİNE TATİLE GELMİŞ

        Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerden Rukiye Aydın'ın (51), Almanya'da yaşadığı ve memleketi Balıkesir'e tatile geldiği belirlendi. Aydın'ın Kapadokya turuna ise aynı kazada yaşamını yitiren annesi Ünzile Karabacak (69) ve down sendromlu oğlu Davut Kerim Aydın ile katıldığı öğrenildi. Kazada yaralanan Davut Kerim Aydın'ın ise ilk tedavisinin ardından Ankara'daki bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.

        SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Nurhan Hazer ve ifadesine başvurulan ikinci şoför, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Hazer, gazetecilerin ''Kaza nasıl oldu?' sorusuna yanıt vermedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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