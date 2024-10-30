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        Bastonla yürüyen kadının iş yeri önündeki bayrağı öpmesi kamerada

        AKSARAY'daelinde bastonuyla kaldırımda yürüyen kadın, bir iş yerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan Türk bayrağı görüp, öptü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 10:19 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:25
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        Bastonla yürüyen kadının iş yeri önündeki bayrağı öpmesi kamerada
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        AKSARAY'daelinde bastonuyla kaldırımda yürüyen kadın, bir iş yerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan Türk bayrağı görüp, öptü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Aksaray'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü, dün düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Bayram kutlamaları dolayısıyla kentin her yerine Türk bayrakları asıldı. Ortahisar ilçesinde elinde bastonuyla kaldırımda yürüyen bir kadın, bir lastikçiye ait dükkanının önüne asılı olan Türk bayrağını görünce öptü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bayrağı öpen kadın, daha sonra yoluna devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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