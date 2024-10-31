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        İş yeri önündeki bayrağı öpen bastonlu kadın: Bayrağı çok severim

        AKSARAY'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir iş yerinin önüne asılan Türk bayrağını görünce öpen bastonlu Fadimana Altın (75), "Bayrağı çok severim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:51 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:55
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        İş yeri önündeki bayrağı öpen bastonlu kadın: Bayrağı çok severim
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        AKSARAY'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir iş yerinin önüne asılan Türk bayrağını görünce öpen bastonlu Fadimana Altın (75), "Bayrağı çok severim. Askerimi, Allah'ımı çok severim. Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutluyorum" dedi.

        Aksaray'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Bayram kutlamaları dolayısıyla kentin her yerine Türk bayrakları asıldı. Ortaköy ilçesinde elinde bastonuyla kaldırımda yürüyen Fadimana Altın, komşusu lastikçi Kaan Demiraslan'ın iş yerinin önüne astığı bayrağı görüp, öptü. Demiraslan da Fadimana Altın'ın elini öptü. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        'HELALLEŞİP, ELİNİ ÖPTÜM'

        Fadimana Altın, "Belediyeye gidiyordum. Asılı bayrağı görünce de öptüm. Bayrağı çok severim. Askerimi, Allah'ımı çok severim. Öpüp, giderken bir çocuk çıkıp, benim elimi öptü. Allah razı olsun. Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutluyorum" dedi.

        Kaan Demiraslan ise "Fadimana teyzem bizim kapı komşumuz. Sürekli bizim dükkanın önünden geçer. Kendisi bayrağı öpmeyi tercih etti. Öpüp alnına koyunca, ben de kendisinden helallik isteyip, helalleşip, elini öptüm. Ortaköy ilçesinde çarşıda böyle bir olaya şahit olmak ve bayrak sevgisinin yaşının olmadığını görmek, benim açımdan çok iyiydi" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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