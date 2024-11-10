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        450 öğrenciyle '10 Kasım' koreografisi

        AKSARAY'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü anma programları kapsamında 450 lise öğrencisi, bedenleriyle Atatürk'ün imzası ile doğum ve ölüm tarihinin koreografisini yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:29 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:35
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        450 öğrenciyle '10 Kasım' koreografisi
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        AKSARAY'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü anma programları kapsamında 450 lise öğrencisi, bedenleriyle Atatürk’ün imzası ile doğum ve ölüm tarihinin koreografisini yaptı.

        Necmiye- Mehmet Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, 86'ncı ölüm yıl dönümünü özel koreografiyle andı. 450 öğrencinin bedenleriyle oluşturduğu koreografide Atatürk'ün imzası, doğum ve ölüm tarihi yer aldı. O anlar havadan görüntülenip kliple sosyal medyada paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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