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        Halı saha maçında kalp krizi geçiren Berat, yaşamını yitirdi

        AKSARAY'da, halı saha maçında kalp krizi geçiren Berat Karaaslan (18), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 14:22 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:25
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        Halı saha maçında kalp krizi geçiren Berat, yaşamını yitirdi
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        AKSARAY’da, halı saha maçında kalp krizi geçiren Berat Karaaslan (18), hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Berat Karaaslan, dün saat 23.00 sıralarında arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Karaaslan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Berat Karaaslan, doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Karaaslan'ın cenazesinin otopsi sonrası, yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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