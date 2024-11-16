Kuzeyboru - Beşiktaş: 3-1
SALON:AksarayHAKEMLER: İlhan Burhan, Çağlar BilalKUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi)BEŞİKTAŞ: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Merve Nezir, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç)SETLER: 25-19, 25-20, 20-25, 26-24SÜRE: 126 dakika (33', 30', 31', 32')Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftasında Kuzeyboru sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
SALON:Aksaray
HAKEMLER: İlhan Burhan, Çağlar Bilal
KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi)
BEŞİKTAŞ: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Merve Nezir, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç)
SETLER: 25-19, 25-20, 20-25, 26-24
SÜRE: 126 dakika (33’, 30’, 31’, 32’)
Sultanlar Ligi’nin 9'uncu haftasında Kuzeyboru sahasında Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti.
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