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        Somuncu Baba, 'Ruzi Vuslat-Kavuşma Günü' etkinlikleri ile anılıyor

        ANADOLU'daTürk-İslam kültüründe önemli bir yeri olan Şeyh Hamid-i Veli adıyla da bilinen Somuncu Baba, vefatının 612'nci yıl dönümünde Aksaray'da düzenlenen 'Ruzi Vuslat-Kavuşma Günü' etkinlikleri ile anılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:15 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:20
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        Somuncu Baba, 'Ruzi Vuslat-Kavuşma Günü' etkinlikleri ile anılıyor
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        ANADOLU'daTürk-İslam kültüründe önemli bir yeri olan Şeyh Hamid-i Veli adıyla da bilinen Somuncu Baba, vefatının 612'nci yıl dönümünde Aksaray'da düzenlenen 'Ruzi Vuslat-Kavuşma Günü' etkinlikleri ile anılıyor.

        Şeyh Hamid-i Veli'nin adıyla da bilinen Somuncu Baba, vefatının 612'nci yılında Aksaray Üniversitesi'nde düzenlenen 'Ruzi Vuslat-Kavuşma Günü' adı verilen 2 gün sürecek etkinliklerle anılıyor. Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinliklerin ilk günü Tarihçi, Arşiv Uzmanı Orhan Özdil'in 'Osmanlı Arşiv Belgelerinde Somuncu Baba' sergisiyle başladı. Etkinliklerine ilk gününe; Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

        'SOMUNCU BABA, HOCALARIN HOCASIDIR'

        Burada konuşan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Anadolu'nun bağrına serpiştirilen, Horasan erenlerinden nasıl Mevlana Konya'nın, Hacı Bektaş Veli Nevşehir'in, Ahi Evran Kırşehir'in, Hacı Bayram Veli Ankara'nın nasibine düşmüşse Tapduk Emre, Yunus Emre ve Somuncu Baba da Aksaray'ın hissesine düşmüştür. Bursa Ulu Camii'nin açılışında manevi sırrı ifşa olan Somuncu Baba'nın, Aksaray'a gelmesi tesadüfi değildir. Çünkü Aksaray şehr-i süleha, Aksaray dar'ül ilimdir. Aksaray, Tapduk Emre ve Yunus Emre'nin şehridir. Somuncu Baba, hocaların hocasıdır; Hacı Bayram-ı Veli'nin hocasıdır. Fikirleri Hacı Bayram eliyle Akşemseddin'e, Akşemseddin eliyle de Fatih Sultan Mehmet'e sirayet etmiştir. İstanbul’un kutlu fethine giden yolda Aksaray'ın böyle anlamlı bir özelliği ortaya çıkmıştır. O nedenle Aksaray ve bu coğrafya manevi anlamda boşuna seçilmemiştir" dedi

        'SAYGIN BİR PROGRAM HALİNE GETİRMEYİ İSTİYORUZ'

        Vali Kumbuzoğlu, "Bugün o ilim irfan sahiplerinin fikirlerini, gençlerimizin zihinlerine nakşetmek, eserlerini tanımak, tanıtmak onların ışığıyla geleceğimizi aydınlatmak zorundayız. Bugün buna çok ihtiyacımız var. Bu törenleri, Konya'daki Şeb-i Arus törenleri gibi her yıl yapılan, Türkiye'ye mal olmuş ve saygın bir program haline getirmeyi istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

        TANITIM FİLMİ GÖSTERİLDİ

        Program, Somuncu Baba tanıtım filmi gösterimi ve Doç. Dr. Ali Kerim Öner yönetimindeki Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Topluluğu'nun Somuncu Baba ilahileri dinletisiyle devam etti. Programda daha sonra Somuncu Baba araştırmaları ile tanınan Prof. Dr. Haşim Şahin 'Somuncu Baba' konulu konferans verdi. Etkinlikler yarın da devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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