Aksaray'da park yeri kavgası: 1'i polis 3 yaralı

AKSARAY’da park meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlunun saldırısına uğrayan 1’i bıçakla 2 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan bıçaklı saldırının şüphelisi İ.E.D.’ye (16) otomobille zarar vermek isteyen yaralıların bir yakını ise polis aracına çarptı. Kazada bir polis yaralanırken, yaşanan kargaşa sırasında elleri kelepçeli halde bir kez daha kaçmaya çalışan şüpheli bölgeden uzaklaşamadan yakalandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Su tesisatçısı Yusuf D. ve oğlu İ.E.D. (16), dükkanlarının önüne park etmek isteyen Hamit A. (43) ve arkadaşı Üçler K.’ya (50) tepki gösterdi. Hamit A. ile baba-oğul arasında park etme yüzünden kavga çıktı. Kavgada, İ.E.D cebinden çıkardığı bıçakla Hamit A.’yı göğsünün 2 yerinden ve sırtından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Hamit A.’ya yardım eden arkadaşı Üçler K. ise Yusuf D.’nin sopalı saldırısına uğradı. Başına aldığı darbelerle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hamit A. ve Üçler K., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hamit A. ameliyata alınırken, Üçler K. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

ŞÜPHELİYE ZARAR VERMEK İÇİN POLİS ARACINA ÇARPTI

Olay yerinde çalışma yapan polis ekiplerinin gözaltına almak istediği bıçaklı saldırının şüphelisi İ.E.D., kaçarak bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri olaydan yaklaşık 2 saat sonra İ.E.D.’yi Kurtuluş Mahallesi’nde yakaladı. Bu sırada şüphelinin yakalandığı öğrenen yaralıların yakınları da bölgeye gitti. Bıçakla yaralanan Hamit A.’nın yeğeni Mehmet Baran A. (20), bu sırada şüpheliye zarar vermek için otomobille üzerine giderken polis aracına çarptı. Kazada polis memuru Mustafa K. (43) yaralandı. Çıkan arbedede ise eli kelepçeli olan İ.E.D. bir kez daha kaçtı. Şüpheli bölgeden uzaklaşamadan bir kez daha yakalandı. Bu arada şüpheliye zarar vermek isterken polis memurunun yalanmasına neden olan Mehmet Baran A. ve yanında bulunan Yusuf D. gözaltına alındı.