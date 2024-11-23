Serap öğretmene, öğretmenlerinden sürpriz

AKSARAY’da Hazım Kulak Lisesi'nde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olan Serap Köse Coşkun’a (45) emekli olan 3 öğretmeni ile aynı okuldaki meslektaşları ve öğretmen olan bir öğrencisi Öğretmenler Günü dolayısıyla sürpriz yaptı. Sınıfta ders anlatırken içeri giren öğretmenleri ve meslektaşlarını karşısında gören Coşkun, “En anlamlı öğretmenler gününü yaşıyorum” dedi.

Hazım Kulak Lisesi'nde Türk Dili Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Serap Köse Coşkun’a emekli öğretmenleri ve okuldaki meslektaşlarıyla öğrencileri, Öğretmenler Günü dolayısıyla sürpriz yaptı. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun da katıldığı sürprizde Coşkun’un emekli olan öğretmenleri, Vedat Öngün, Cuma Yaka ve Ata Güneş ile öğretmen olan öğrencisi Ayten Baldır, aynı okulda görev yapan meslektaşları Buket Şerefli, Ramazan Şerefli, Halit Metin, annesi Nilgün ve babası, Coşkun ders anlattığı sırada sınıfına girerek sürpriz yaptı. Öğretmen ve öğrencilerini karşısında gören Coşkun, duygu dolu anlar yaşadı, gözyaşlarına hakim olamadı.

‘ÖĞRETMENLERİMİZİN VARLIĞI BİZİM İÇİN BİR NİMETTİR’ Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, “Öğretmenlik bir tutkudur, sevdadır, bir aşktır. Birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı bir meslek grubudur. İyi ki varlar. Biz her halimizle sizlere örnek olmaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimizin varlığı bizim için bir nimettir. Hayatta unutmayacağımız üç temel varlık var. Bunlar anne ve babamız ve öğretmenlerimiz. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.