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        Aksaray'da okullara 1 gün 'kar' tatili

        AKSARAY'da kar yağışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:52 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:55
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        Aksaray'da okullara 1 gün 'kar' tatili
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        AKSARAY’da kar yağışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

        Aksaray Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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