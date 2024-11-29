Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        AKSARAY'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 23:37 Güncelleme: 29.11.2024 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY’da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.15 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi terminal çıkışında meydana geldi. Yiğit Abay (23) yönetimindeki 68 AEC 595 plakalı otomobil, iddiaya göre, terminalden çıkıp Van’dan Fetiye’ye gitmekte olan Yılmaz Bahcı (63) yönetimindeki 34 GDJ 55 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Yiğit Abay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yolcu otobüsünde yaralanan Ebru Kaya Türker (26) ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yiğit Abay’ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah'tan ilk ateşkes açıklaması: Zafer kazandık
        Hizbullah'tan ilk ateşkes açıklaması: Zafer kazandık
        Zap Suyu'na uçtular!
        Zap Suyu'na uçtular!
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız
        Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız
        'Parada Sahtecilik” açıklaması'
        'Parada Sahtecilik” açıklaması'
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        "En zor günler geride kaldı"
        "En zor günler geride kaldı"
        Narin cinayetini örtbas soruşturması!
        Narin cinayetini örtbas soruşturması!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Halep'te neler oluyor?
        Halep'te neler oluyor?
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”

        Benzer Haberler

        Aksaray'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yara...
        Aksaray'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yara...
        Aksaray'da iş yerinde 15 bin makaron ele geçirildi
        Aksaray'da iş yerinde 15 bin makaron ele geçirildi
        Kuzeyboru - Volley Mulhouse Alsace: 3-1
        Kuzeyboru - Volley Mulhouse Alsace: 3-1
        Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
        Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
        Aksaray'da bir lise öğrencisi sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı
        Aksaray'da bir lise öğrencisi sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı
        Aksaray'da aranan firari hükümlü yakalandı
        Aksaray'da aranan firari hükümlü yakalandı