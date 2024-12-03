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        Adayları, sınava girmeden ehliyet sahibi yapan 'Joker' şebekesi çökertildi

        AKSARAY'da ses ve görüntü aktarım düzenekli giysilerle başkalarının yerine sınava eleman yerleştirip, 58 kişiyi sınava girmeden ehliyet sahibi yapan 'Joker' adı verilen şebeke, jandarmanın Aksaray merkezli 8 ildeki operasyonuyla çökertildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:58 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:00
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        Adayları, sınava girmeden ehliyet sahibi yapan 'Joker' şebekesi çökertildi
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        AKSARAY’da ses ve görüntü aktarım düzenekli giysilerle başkalarının yerine sınava eleman yerleştirip, 58 kişiyi sınava girmeden ehliyet sahibi yapan ‘Joker’ adı verilen şebeke, jandarmanın Aksaray merkezli 8 ildeki operasyonuyla çökertildi.

        Aksaray Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin istihbari çalışmalarında, ‘Joker’ olarak tabir edilen şebekenin, sürücü belgesi almak için düzenlenen sınavlarda, ses ve görüntü aktarımlı cihazlarla usulsüzlük yaparak başkasının yerine ayarladıkları kişilerin sınava girmesini sağlayan 28 şüpheli tespit edildi.

        Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, 28 şüpheliyi takibe aldı. Jandarmanın, kimlik ve adresleri tespit edilip izlediği şüphelilere, Aksaray merkezli Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul, Mardin, Adıyaman ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, 28 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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