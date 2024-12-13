Baraj gölünde erkek cesedi bulundu

Mamasın Barajı'nda saat 14.00 sıralarında köylüler, su yüzeyinde hareketsiz yatan kişiyi fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar, öldüğü belirlenen erkeğin cansız bedenini kıyıya çıkardı. Ceset, otopsi ve kimlik belirleme işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

AKSARAY’da Mamasın Barajı'nda erkek cesedi bulundu. Sudan çıkartılan ceset, otopsi ve kimlik tespiti için morga kaldırıldı.

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