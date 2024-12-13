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        Baraj gölünde erkek cesedi bulundu

        AKSARAY'da Mamasın Barajı'nda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 16:08 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:10
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        Baraj gölünde erkek cesedi bulundu
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        AKSARAY’da Mamasın Barajı'nda erkek cesedi bulundu. Sudan çıkartılan ceset, otopsi ve kimlik tespiti için morga kaldırıldı.

        Mamasın Barajı'nda saat 14.00 sıralarında köylüler, su yüzeyinde hareketsiz yatan kişiyi fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar, öldüğü belirlenen erkeğin cansız bedenini kıyıya çıkardı. Ceset, otopsi ve kimlik belirleme işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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