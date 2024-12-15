Kuzeyboru - Galataray: 3-2
SALON:AksarayHAKEMLER: :Sadettin Deneri, Umut MadenKUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)GALATARASAY: Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu, Britt, Timmerman, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Kalandadze)SETLER: 21-25, 25-19, 25-21, 18-25, 15-13SÜRE: 137 dakika (36, 28, 26, 29, 18 )Sultanlar Ligi'nin 13'üncü hafta mücadelesinde Kuzeyboru, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti.
SALON:Aksaray
HAKEMLER: :Sadettin Deneri, Umut Maden
KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)
GALATARASAY: Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu, Britt, Timmerman, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Kalandadze)
SETLER: 21-25, 25-19, 25-21, 18-25, 15-13
SÜRE: 137 dakika (36, 28, 26, 29, 18 )
Sultanlar Ligi’nin 13'üncü hafta mücadelesinde Kuzeyboru, sahasında ağırladığı Galatasaray’ı 3-2 mağlup etti.
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