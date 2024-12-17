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        Çalıştığı fırına giderken otomobilin çarptığı bisikletli öldü

        AKSARAY'da bisikletle, çalıştığı ekmek fırınına giderken otomobilin çarptığı Afganistan uyruklu Fahım Kazsza (40) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 10:59 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:00
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        Çalıştığı fırına giderken otomobilin çarptığı bisikletli öldü
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        AKSARAY’da bisikletle, çalıştığı ekmek fırınına giderken otomobilin çarptığı Afganistan uyruklu Fahım Kazsza (40) yaşamını yitirdi. Polis, kaçan sürücüyü arıyor.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında, Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Bisikletiyle çalıştığı iş yerine giden Fahım Kazsza’a otomobil çarptı. Kazsza yaklaşık 100 metre otomobilin altında sürüklenirken, sürücü ise aracıyla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fahım Kazsza'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemede, Kazsza'nın kaldırımdaki bisiklet yolunu kullanmadığı tespit edildi. Kazsza'nın cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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