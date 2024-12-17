Çalıştığı fırına giderken otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Yapılan incelemede, Kazsza'nın kaldırımdaki bisiklet yolunu kullanmadığı tespit edildi. Kazsza'nın cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Bisikletiyle çalıştığı iş yerine giden Fahım Kazsza’a otomobil çarptı. Kazsza yaklaşık 100 metre otomobilin altında sürüklenirken, sürücü ise aracıyla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fahım Kazsza'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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