Pusu kurup, eski eşini 13 yerinden bıçakla yaraladı; saldırı anı kamerada (2)

Aksaray'da evin önünde pusu kuran Gürsel G.'nin (29), eski eşi Azra Şengül Şen'i vücudunun 13 yerinden bıçakladığı saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde saldırgan Gürsel G.'nin kaçması kanlar içinde yerde kalan Şen'in de ayağa kalkıp yardım istemesi yer alıyor.

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