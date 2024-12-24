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        Otomobili ile çarptığı hafif ticari araç, nişanlısının çıktı

        AKSARAY'da Derya Tosun'un (36) kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araç ile başka otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:48 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:50
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        Otomobili ile çarptığı hafif ticari araç, nişanlısının çıktı
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        AKSARAY'da Derya Tosun'un (36) kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araç ile başka otomobile çarptı. Kazada Tosun yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsünün nişanlısı Emre Yağız (36) olduğu ortaya çıktı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Derya Tosun (36) yönetimindeki 16 RE 905 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Emre Yağız'ın kullandığı 34 FH 1652 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Otomobil daha sonra park halindeki başka bir otomobile de çarptı.

        İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası yaralı halde aracından inen Derya Tosun, çarptığı aracın sürücüsünün nişanlısı Emre Yağız olduğunu görünce şoke oldu. Kazada Tosun'un yanı sıra nişanlısının aracındaki kayınpederi Ebubekir Yağız (62) yaralandı. Yaralı 2 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        'YERLER KAYGAN OLDUĞU İÇİN DURAMADIM'

        Derya Tosun, polise verdiği ilk ifadesinde, yerlerin kaygan olduğu için duramadığını belirterek,

        "Yağmurdan dolayı yerler kaygandı, frene bastım; ama duramayıp araca çarptım. Çarptığım araç da nişanlımın çıktı" dedi.

        Kazadan yara almadan kurutulan Emre Yağız ise "Kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen araç, otomobil çarptı. Çarpan da nişanlım çıktı" diye konuştu. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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